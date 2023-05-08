“Türk Lirası kira ödüyorum, satış fiyatlarını da uygun tutmaya çalışıyorum”

Batuhan BORAKAN

Yenikent Demir Sokak üzerinde Chila Butik’in direktörü genç girişimci Burhan Sargın, ilk olarak iki yıl önce online olarak satış yapmaya başladığını, ardından da biraz para biriktirdikten sonra dükkan açmaya karar verdiğini söylüyor.

Dövizdeki artışın esnaf olarak kendisine de yansıdığını belirten Sargın, “yurtdışından aldığım ürünlerde sürekli artış oluyor, buna rağmen uygun fiyata satış yapmaya çalışıyorum bunun tek sebebi ise kiramı Türk Lirası ödememdir” diyor.

Sargın “Pahalıya satış yapan butiklere suç bulmuyorum, çoğu dükkan kirasının döviz üzerinden ödüyor, bu nedenle kâr yapmak için mecburen kıyafetlere fiyat artışı yapıyorlar” şeklinde konuşuyor.

Yenikent’te bulunan dükkanının tenha bir yol üzerinde olduğunu belirten Sargın, “Döviz kiralardan dolayı mecburen dükkanımı buraya açmak zorunda kaldım, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden burada dükkanı olan esnaflar olarak tek ricamız, Belediye bulvarı üzerinde yapılan etkinlikler gibi burada da etkinliklerin yapılması ve buradaki esnafın canlanmasıdır” şeklinde konuşuyor.