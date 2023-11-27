"Türk askeri ara bölgeyi ihlal etti, bir eve kamera ve anten taktı" 

Türk askerinin, Kermiya'daki ara bölgede bulunan terk edilmiş bir eve "döner kamera ve anten yerleştirdiği" ifade edildi, bu durum Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından "Ara bölgenin ciddi bir şekilde devam eden ihlali" olarak değerlendirildi.

Söz konusu gelişme, BM Sözcüsü Aleem Siddique tarafından Kıbrıs Haber Ajansı'na doğrulandı. Siddique, durumun sakin olduğunu ve BM barış güçlerinin tampon bölge yakınındaki güvenlik personelinin raporları üzerine durumu izlediğini söyledi. Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, bir grup Türk askerinin Kermiya'daki tampon bölgeye girdiğini, ve binaya dönen bir kamera ile antenin monte ettiklerini söyledi. Sözcü, askerlerin eve elektrik de bağladığını ifade etti.