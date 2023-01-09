Turizmin önemli isimlerinden Ünal Çağıner hayatını kaybetti

Turizmin önemli isimlerinden, Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner, yaşamını yitirdi. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner'in de babası olan Ünal Çağıner’in kaybı, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra turizm camiasını da yasa boğdu.

Ünal Çağıner, 1977 yılında başladığı turizm yolculuğunu, 40 yılı aşkın sürede önemli yatırımlarla sürdürmüştü. Çağıner ayrıca, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin kurucu üyelerindendi.