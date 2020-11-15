Turizmde 2020: "KAYIP YIL"

Tüm dünyada dengeleri alt-üst eden Covid -19, ülkedeki 2020 yılı turizmini de neredeyse bitirdi. Turistin gelmediği ülkede, otelciler ayakta kalmak için mücadele verdi, 2020 yılı turizm için ‘kayıp yıl’ olarak değerlendirildi. Kış turizmdeki beklenti de buna paralel yok olurken, 2021 için umutlar Covid-19 aşısına bağlandı.

Fehime ALASYA

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı turizmde ‘kayıp yıl’ olarak nitelendirilirken, kış turizmine dair umutlar da oldukça karamsar.

Her yıl yapılan coşkulu yılbaşı programları da bu yıl rafa kalktı. “Pandeminin seyrinde birkaç gün sonrasını bile kestiremiyoruz” diyen otel işletmecileri, bu yıl böyle bir kutlamaya girişmedi.

Salgının gölgesinde turizmde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise sürecin başında ülkede kontrol mekanizması kurulmadığını ve sektörün günah keçisi olduğunu ifade etti.

2020 yılını ‘kayıp yıl’ olarak nitelendirirken otel işletmecileri, kış turizminden de umudunu kestiğini anlattı.

Salgının dünyadaki seyrine göre ülkeye giriş koşullarında da esneme olması gerektiğinin altını çizen işletmeler, Covid-19 aşı çalışmalarından ötürü 2021 yaz sezonu için ancak bu durumla kurtulabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan ülkede karantina oteli olarak çalışan birçok otel, bununla personelinin işe devamını sağladığını ifade ediyor.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Seferler arttırılmalı”

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner: “Kontrol mekanizması kurulmadı, günah keçisi turizm sektörü oldu. Yurt dışındaki durum da kötüye gidiyor. Bizim buradan aldığımız ders, bu 3 günlük uygulama devam etsin, ama seferler artsın yönünde”

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılındaki turizm gelişmelerini değerlendiren Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “Kontrol mekanizması kurulmadı, günah keçisi turizm sektörü oldu” yorumunda bulundu.

Ülkeye gelişlerde sadece günde iki kez ile sınırlanan uçak seferlerinin arttırılması gerektiğine değinen Çağıner, kış sezonu için de oldukça karamsar konuştu…

2020 yılını değerlendiren Çağıner, özetle şunları ifade etti:

“2020 yılında kapanışın ardından açtık, artış yaşadık. Vaka artışları otellerden kaynaklı olmadı. Bu süreçte, otelcilik sektörü olarak biz kurallara uyan taraf olduk. Turist harici gelen kişilerin halk arasında dolaşması virüsün yayılmasına neden oldu, yeniden kapandık. Bu turizm için bir darbeydi. Kontrol mekanizması kurulmadı, günah keçisi turizm sektörü oldu.”

Ülkeye gelişlerde uçak biletleri ateş pahası

Şu anki prosedürlerle ülkeye 3 günlük girişlerde karantinasız uygulamanın sektörü bir nebze de olsa rahatlattığını kaydeden Çağıner, bunun turist gelişlerinde olumlu etki yaratmadığının altını çizdi.

Dünya genelinde bir kötüye gidiş olduğunu dile getiren Çağıner, “Yurt dışındaki durum da kötüye gidiyor. Bizim buradan aldığımız ders bu 3 günlük uygulama devam etsin, ama seferler artsın yönünde oldu. 2 bin 500 TL bilet ile bunu yapmamız mümkün değil. Bu seferler arttırılmalı.” dedi.

“İcracı hükümete ihtiyaç var”

“Hükümetin pandemiyi iyi yönettiğini zaman geçtikçe anlıyoruz.” diyen Çağıner, ülkede icracı bir hükümete ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

Seçim hükümetine ihtiyaç olmadığını anlatan Çağıner, “Tüm siyasiler toplum için ateşten gömlek giymeli.” dedi.

Kıştan umut yok, gözler 2021’de…

Kış turizminden şu anda umudu olmadığını ifade eden Çağıner, 2021 yılı için ise sefer sayılarının arttırılması gerektiğini, devletin ulaşım ve pazarlama konularında ciddi destek sağlaması gerektiğini kaydetti.

CYXP Travel Direktörü ve Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya:

“3 günlük gelişlerde karantinasız giriş uygulamasına talep var”

CYXP Travel Direktörü ve Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya da günde 20 uçuş kapasitesi bulunmasına karşın bir uçuş gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu sayının arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Ülkeye 3 günlük gelişlerde karantinasız giriş uygulamasına talep olduğunu belirten Ziya, tüm gelişmelerin pandeminin seyrine göre geliştiğini kaydetti.

OTEL İŞLETMECİLERİ:

2020 KAYIP, GÖZLER AŞI UMUDUYLA 2021’DEKİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE…

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman:

“Oteldeki personel işsiz kalma, parasız kalma korkusu yaşıyor”

“2021 için ise hiçbir öngörümüz yok. Bunu dünya da kestiremiyor. Oteldeki personel işsiz kalma, parasız kalma korkusu yaşıyor. Tüm çalışmalarımızda bu korku var.”

“2020 yılında 15 Mart’a kadar %90 doluluk oranımız vardı. Kapanma sürecinden sonra hiç misafirimiz olmadı. Dome Hotel hiç karantina oteli olmadan izolasyon hoteli olarak bu güne geldi. Şu anda tüm oteller, izolasyon, temaslı, karantina oteli olması için yarışa girdi. Biz her şeyde olduğu gibi sona kaldık. Devlet bizimle çalışmadı. Biz yine de bu süreçte mücadele ettik.

Yeni yıl yemekleri için bazı sendikalarla görüşmemiz var. Bunun için çabalıyoruz. Yılbaşı gecesi için herhangi bir çalışmamız yok açıkçası. Personelimizin de sağlığını gözeterek para kazanmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de yılbaşı gececi düzenlemedik.

2021 için ise hiçbir öngörümüz yok. Bunu dünyada hiçbir yer kestiremiyor. Biz de bilemiyoruz. İşsiz kalmak çok zor, temel ihtiyaçların fiyatları çok arttı, gelirimiz yok, devlet katkısı hala belli değil. Oteldeki personel işsiz kalma, parasız kalma korkusu yaşıyor. Tüm çalışmalarımızda bu korku var.”

Acapulco Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen:

“2020 hiç yokmuş gibi düşünülmesi gereken bir yıldı”

“2020 unutmalısı gereken bir yıldı. Hiçbir iş yapılmadı, hiç yokmuş gibi düşünülmesi gereken bir yıldı. Yılbaşı için iç turizme yönelik bir programımız olacak, detaylarını açıklayacağız. Şubat tatilinden de bir beklentimiz yok, bu da pandemi ile doğru orantıda. 2021’ye dair öngörülerimiz ise daha olumlu. Aşı haberleri bizi biraz heyecanlandırmaya başladı. Aralık-Ocak gibi aşı piyasaya çıkar da iyi sonuç alırsa belki bu yılın ortasını da bulması bile turizmi hareketlendirecektir. Tüm gidişat aslında pandeminin seyrine bağlı.”

Salamis Hotel Genel Müdür Süleyman Kansu:

“Güneye geçişlerin durması da 2021’ye büyük darbe vuracak”

“2020 Mart aylarında yabancı dış pazardan gelen rezervasyonlarımız bize bu yılın güzel geçeceğini işaret ediyordu ama bu salgın tüm beklentileri, başarılı geçecek olan sezonu bize sıfırladı. Bu süreçten mayıs ayına geldiğimizde bundan kaçamaz olduk. Kapanması sürecinde sonra iç pazara açıldık. İç Pazar doluluklarıyla akmazsa damlar şeklinde, öz kaynaklarımızla da birlikte nefes alabilir durumda idik. Eylül ayında yeniden ülkeye gelişlerin kısıtlanması yine hareketliliğimizi bitirdi. Tabi ki önceliğimiz sağlık ama bu adımlar kış turizmimizi de bitirdi. Bu bağlamda 2021 yılında gözümüz aşıda. Yazın pazarlığı için hükümetimizin de alacağı kararlar çok önemli. Güneye geçişlerin de durması 2021’ye büyük darbe vuracağını da öngörüyorum. Güneye inen misafirlerin kuzeye ulaşması için kolaylıklar yapılmalı. Ne karar alacaksak bunlarda iradeli olmak, istikrarlı olmalıyız, güvensiz bir ortam yaratmamalıyız. 2020’de iptal olan kayıtlar, 2021’e ertelendi. Bunu koruyamadık, bekleyişimiz her geçen gün bu yıl için kayıptır. Turizme gerekli güveni ve desteği sağlamalıyız ki ekonomimizi de koruyabilelim.”

Grand Pasha Lefkoşa Ön Büro Sorumlusu Serkan Öztürk:

“2020 kaos gibiydi, 2021’de ise gözlerimiz Covid-19 aşısında”

“Normalleşmeyi bekliyoruz, büyük beklentilerimiz yok. 2020 kaos gibiydi, 2021’yılında ise gözlerimiz aşıda. Uçuşların açılmasıyla ilgili beklentilerimiz de var. Yılbaşı programımız olacağını sanıyorum. Gidişata göre ilerleyen günler bunu gösterecek.”