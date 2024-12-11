"Turizm sadece kumara yönelik"

Cumhuriyet Meclisinde Turizm, Çevre, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor…

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de, hükümetin neredeyse yarısını oluşturan bir bakanlığın ve en istikrarlı bakanın bütçesini görüştüklerini ifade ederek, ülke turizminin sürdürülebilir olmasının önemine işaret etti.

Özdenefe, gelecek nesiller için çevreye, turizme, kültüre eski eserlere sahip çıkılmasının önemine işaret ederek, Turizm Master Planının ne olduğunu sordu.

Ülkeye ulaşımda bilet fiyatlarının büyük önem taşıdığını ancak turist sayısının artırılması için buna yönelik bir çalışma yapılmadığını belirten Özdenefe, turist sayısının azaldığını ancak buna şaşırmadıklarını, çünkü yerli üretimin giderlerinin arttığını ve ülkenin pahalılaştığını, rekabet edebilirliliğin düştüğünü söyledi.

Ülke vatandaşlarının bile artık güneyi veya Avrupayı tercih ettiğini ifade eden Özdenefe, ülkede turizm alanında bir takım yanlışlıkların, ülkeyi turizmde her alanda geri götürdüğünü kaydetti.

Ülke turizminin sadece kumara yönelik yapılmasının yanlış olduğunu, çünkü şimdi Güneyde yarın Türkiye’de casino açılmayacağının nereden bilindiğini soran Özdenefe, ülkede turizmin 12 ay yapılacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Çevreye yönelik eleştirilerde bulunan ve gerekli denetimlerin yapılmadığını, kalıcı çözümlerin bulunamadığını ifade eden Özdenefe, denizlere yönelik “temiz” raporlarını eleştirdi, önlem alınmasını istedi.

Özdenefe, inşaat sektöründen dolayı ülkede çevre, deniz kirliliğinin arttığını, deprem riskine karşı önlem alınmadığını ifade ederek, Güngör Çöplüğünün de kapasitesinin dolduğunu, ülkede çöp sorununun baş gösterdiğini kaydetti.

CMC’nin de bu ülkenin en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu belirten Özdenefe, çevre sorunlarına karşı ciddi bir şekilde eğilmeleri gerektiğini söyledi.

Su konusunda da gerekli adımların atılması ve yerel kaynakların korunmasının önemine vurgu yapan Özdenefe, imar planı, şehir planlama gibi konulara önem verilmesi gerektiğini kaydetti. “Yılan hikayesine” dönen imar planlarının artık hayat bulması gerektiğini ifade eden Özdenefe, Lefke İmar Planının nerede olduğunu sordu.