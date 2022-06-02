Turizm Bakanı Ataoğlu’ndan Fuat Oktay düzeltmesi

Başbakan Yardımcısı, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, sabah katıldığı ve Ankara temasları ile ilgili bilgi verdiği BRT canlı yayında sarf ettiği sözlerini değiştirdi.

Ataoğlu, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakan Yardımcısına “KKTC’nin iç hatlara alınması” yönünde çalışma başlatılması isteği” yönündeki açıklamasını düzelterek, sosyal medyada haksız yere eleştirildiğini belirtti.

Ataoğlu açıklamasında, "Sabah katıldığım televizyon programında Ankara temaslarımla ilgili sarf ettiğim sözler kamuoyunda yanlış yorumlanarak aktarılmış, sosyal medyada da haksız şekilde eleştiri konusu haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın kamuoyuna aktarıldığı gibi bir yaklaşımı söz konusu olmamıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, bu açıklamayı yapmayı gerekli bulduğumu belirtirim" dedi.