‘Turist tetikçi’ bugün yeniden mahkemeye çıkacak

Alsancak’ta 23 Mayıs tarihinde bir evi kurşunlayarak yasa dışı yollardan güneye kaçan 23 yaşındaki zanlı Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarından teslim alınarak dün mahkemeye çıkarıldı. Bir gün tutukluluk alan zanlının bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

“3 el ateş açtı”

Ülkeye turist statüsüyle gelen zanlıyla ilgili olguları Girne Adli şubede görevli polis memuru aktardı.

Polis, zanlının “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarruf, meskun mahalde ateş açma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 11. 30 sıralarında Alsancak’ta bulunan Zeytinlik Sokaktaki bir ikametgahın bahçe duvarına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 9 mm çapındaki tabanca ile konu ikametgaha doğru 3 el ateş ettiğini söyledi.

Polis, olayda yaralanma olmadığını, zanlının ise kayıplara karıştığını belirtti.

Polis, olay mahallinde 2 adet 9 mm boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği ile kaçış güzergahı üzerinde yol kenarında olayda kullanılan Spaıngfıeld marka 1 adet 9 mm çapındaki tabanca ve içerisinde 5 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Olayın ardından güneye kaçtı

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının aynı gün askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Lefkoşa’da bulunan Yiğitler Burcu bölgesinden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçiş yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 28 Mayıs tarihinde Ledra Palace Geçiş Noktası’ndan alınarak mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, emare alınan silahın balistik incelemesinin yapılacağını kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.