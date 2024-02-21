“Turgay Avcı’nın diploması gerçek”

“Diplomasının sahte olduğu” yönündeki iddialarla anılan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı'nın mezun olduğu üniversiteden bir sözcü Cyprus Mail gazetesine konuştu, “diplomanın gerçek olduğunu” söyledi.

Cyprus Mail’den Tom Cleaver’in haberine göre Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden bir sözcü, Avcı’nın “Turgay Salih Zeki” ismiyle 1985 yılında mezun olduğunu söyledi.

Turgay Avcı, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddiaların ardından, adını temize çıkarmak üzere 7 ayrı dava açmış ve "Eninde sonunda mahkeme doğru kararı verecek" demişti.

Fotoğraf: Cenk Mutluyakalı