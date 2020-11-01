Tüpgazda zam çalışması: 85 TL

Ev tipi 10 Kiloluk tüp gaz fiyatının 85 TL olması için görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Ancak bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

73 TL’den satışta olan ev tipi tüp gazın fiyatı haziran ayında 68 TL’ye düşmüştü.

YENİDÜZEN’in farklı kaynaklardan aldığı bilgiye göre 10 Kiloluk tüp gaz fiyatının bu kez 85 TL olarak belirlenmesi için çalışma yapılıyor.