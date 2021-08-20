Tüpgaz fiyatlarında artış beklentisi
Uluslararası piyasalarda gaz hammadde ücretlerinin yükselmesi, tüp gaz fiyatlarında artış beklentisini de beraberinde getirdi.
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Uluslararası piyasalarda gaz hammadde ücretlerinin yükselmesi, tüp gaz fiyatlarında artış beklentisini de beraberinde getirdi.
YENİDÜZEN’e konuşan şirketler, tam rakam belli olmasa da fiyat artışına yönelik beklenti olduğunu doğruladı.
Şirket yetkilileri rakam vermekten kaçındı.
Öte yandan bazı haber sitelerine tüp gaz fiyatlarında 20-30 TL artış beklentisi iddiası da yansıdı.
Bilindiği üzere şu anda ev tipi tüp gaz 90 TL’den satılıyor.
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