Tüp gazın perakende fiyat 500 TL ile aynı kaldı

10 kiloluk ev tipi tüp gazda ithalatçı ve dağıtımcıların azami satış fiyatları düşürülürken, market ve bakkallarda perakende satış fiyatı 500 TL olarak aynı kaldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) D sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi uyarınca, 10 kiloluk tüp gazın 24 Ocak’tan beri 288 TL 19048 kuruş olan ithalatçı şirket azami satış fiyatı (KDV hariç) 10 TL azalarak 278 TL 19048 kuruşa düştü.

Dağıtım şirketi azami satış fiyatı (KDV dahil) 393 TL’den 388 TL’ye indi.

Bayi azami satış fiyatı (KDV dahil) 474 TL ve market/bakkal azami satış fiyatı (KDV dahil) 500 TL olarak aynı kaldı.

10 kiloluk tüp gazın bayi taşıma payı olarak market/bakkaldan her 10 km için 1,5 TL alacağı da emirnamede yer aldı.