Tüp gaz da yeniden sıkıntı Tedarikçiler: “Stokları satıyoruz”

Piyasada tüp gaz sıkıntısı yeniden baş gösterdi. Kıbrıs Türk Petrollerine ait LPG gaz taşıyan geminin adaya yarın ulaşacağı öğrenilirken, tedarikçi firmalar dolum yapılana kadar stokları satmaya başladı. Elinde tüp gaz kalmayan bazı firmalar ise satışı durdurdu.

YENİDÜZEN

Piyasada tüp gaz sıkıntısı yeniden baş gösterdi.

Kıbrıs Türk Petrollerine ait LPG gaz taşıyan geminin adaya yarın ulaşacağı öğrenilirken, tedarikçi firmalar dolum yapılana kadar stokları satmaya başladı.

Elinde tüp gaz kalmayan bazı firmalar ise satışı durdurdu.

Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdür Malik İşimtekin, düne kadar firmalara gerekli gaz dolumunu yaptıklarını ancak bugün stokun bittiğini belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren İşimtekin, geminin yarın geleceğini, öğle saatine kadar dolumun yapılacağını söyledi.

İşimtekin, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını da dile getirdi.

Koop Gaz Genel Müdürü Nevzat Nevzat ise “Gazımız bitene kadar satış yapacağız. Yasal sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” dedi.

Nevzat ayrıca K-PET’e ait LPG gemisinin yarın geleceğini, Cuma’dan önce gaz verilemeyeceği yönünde kendilerine bilgi verildiğini de belirtti.

Öte yandan Adalıer Gaz Satış İşletmesi Direktörü Erol Adalıer de dolum tesislerini kapattığını, kontrollü şekilde elinde kalan stoku sattığını söyledi.

“Halk panik yapmazsa sorun olmayacak. Bu akşam gemi gelir yarın sabah bağlanır” diyen Adalıer, “Bölgelerde şu ana kadar sıkıntı olmadı bölgelerde. Aşılamayacak bir sıkıntı değil” şeklinde konuştu.