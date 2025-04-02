“Tüm taraflar, ‘Federasyon’ temelinde bir anlayışla masada olmalı”

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Birleşik Kıbrıs Koordinatörü Şener Elcil, liderlerin bugünkü toplantıda alınan kararlarda ilerlemeyi gözden geçireceğini ve yeterince ilerleme kaydedilen konularda kararlar alacağı değerlendirmesinde bulundu.

Elcil, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilci'sinin ilerlemeyi gözden geçirme sorumluluğuna sahip olması beklentisini dile getirdi.

Kıbrıs Konferansı'nda alınan kararlar doğrultusunda yaratılan fırsat penceresini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Elcil, temmuz ayında aynı formatta yapılacak ara toplantıya kadar belirlenen hedeflere ulaşmaya odaklanıldığını kaydetti.

Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Dört geçiş noktasının açılmasına yönelik hazırlıkların yapıldığını siyasi irade olduğu takdirde kolayca karar verilebilecek dört geçiş noktasının masada bulunduğunu belirten Elcil, “Yeni geçiş noktalarının açılması acil bir ihtiyaçtır ve her bir geçiş noktası için zaten anlaşmalar yapılmışsa, tüm dört geçiş noktası ile ilgili anlaşmalar beklenmeden her bir geçiş noktasının açılmasına devam edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Mayın temizliğine hemen başlanması gerektiğini belirten Elcil, gençlik üzerine bir teknik komite kurulması ve teknik komitelerin çalışmalarını kolaylaştırmak için aktif adımlar atılmasının önemli olduğunu söyledi.

Çevre ve iklim değişikliği konusundaki girişimlerin, ülke genelinde ilerleme görmek isteyen gerçekten ilgili insanların geniş bir şekilde katılım göstermeleri için fırsatlar yaratarak önemli ilerlemeler kaydedebileceğini söyleyen Elcil, ara bölgedeki güneş enerjisi projesinin de iki taraf arasındaki iş birliği üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini ifade etti.

Mezarlıkların restorasyonunun Kültürel Miras Teknik Komitesinin çalışmaları kapsamında devam ettiğini dile getiren Elcil, “Bu kararın, Kültürel Miras Teknik Komitesinin çalışmalarına verilen desteği artırmayı amaçladığı şeklinde yorumlanabilir. Böyle bir olasılığı güçlü bir şekilde destekleyebiliriz.” dedi.

Liderlerin bugünkü toplantıda alınan kararlarda ilerlemeyi gözden geçireceği ve yeterince ilerleme kaydedilen konularda kararlar alacağı tahmininde bulunan Elcil, BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi'nin ilerlemeyi gözden geçirme sorumluluğuna sahip olmasını beklentisini dile getirdi.

Elcil şu ifadelere yer verdi:

“BM Genel Sekreteri"nin Özel Temsilcisi'nin ana amacı, Kıbrıs sorununun özüne dair müzakerelerin yeniden başlatılması için zemin hazırlamaktır. Bu hazırlık çalışmalarının, BM kararlarıyla tanımlanan siyasi eşitlik ile iki toplumlu, iki bölgesel bir federasyon kurmayı amaçlaması gerektiğini yineleyerek vurguluyoruz. Kıbrıs’ta ve Crans Montana konferansı da dahil olmak üzere varılan anlaşmaların, etkili bir müzakere süreci için korunması gerekmektedir. BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in 6 maddelik çerçevesinin, siyasi irade olduğunda hızlı sonuçlar verebilecek etkili bir temel sunmaya devam ettiğini düşünüyoruz.”

İki toplumun liderleri ve tüm tarafların, Kıbrıs'ı iki toplumlu iki bölgeli bir federasyon olarak yeniden birleştirme yönündeki iradeye saygı göstermesi gerektiğini söyleyen Elcil, “Çünkü bu, genç nesiller için barışçıl bir geleceği elde etmenin tek yoludur.” ifadelerini kullandı.