“Tüm renklerden özgürlüğe”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Barış ayı etkinlikleri kapsamında “Tüm renklerden özgürlüğe” etkinliği düzenledi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Barış ayı etkinlikleri kapsamında “Tüm renklerden özgürlüğe” etkinliği düzenledi.
“Dünyadaki canlıların en büyük özlemlerinden biridir özgür olmak” sloganıyla düzenlenen etkinliğe birçok milletvekili ve partili de katıldı.
Bu sabah Lefkoşa Arasta bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte CTP’liler renkli güvercin sembollerini asarak barış mesajı verdi.
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