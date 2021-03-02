TÜK çalışanlarından sivil itaatsizlik kararı
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanları maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle sivil itaatsizlik kararı aldı.
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanları maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle sivil itaatsizlik kararı aldı.
22 çalışan sabah saatlerinde iş bıraktı, kapı önüne çıktı.
Çalışanlar pandemi döneminde çalıştıklarını ifade etti, yatırımlarının da yapılmadığını kaydetti.
Personel, pandemi döneminde çalışmalarına rağmen, kendilerine PCR testi yapılmadığını, Şubat başında hesaplarına yatırılması gereken prim ödeneklerini de alamadıklarını söyledi.
Kamu İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, maaşların bugün yatırılacağını söyledi, çalışanlara işlerine dönme çağrısı yaptı.
YENİDÜZEN'e konuşan Serdaroğlu, "Bugün maaşlar ödenmezse gerekeni yapacağız" dedi.
TÜK'teki gelişmelerle ilgili Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan görüştü.
YENİDÜZEN'e konuşan TÜK Müdür Vekili Tayanç Taşkan, kurumun yılların birikimi ile zor durumda olduğunu belirterek, maaşların bugün yatırılacağını kaydetti.