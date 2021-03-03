“Borçlarımız var, yorulduk”

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Merkez Şube’de görevli 19 çalışan isyan etti, “Her ay aynı sorunla karşı karşıya kalıyoruz, belirsizlik içerisindeyiz” dedi, sendika kararı olmaksızın sivil itaatsizlik kararı aldı, iş bıraktı.

PERSONELİN TALEPLERİ NE?

Maaşların düzenli şekilde ödenmesi.

Prim desteklerinin yatırılması.

Pandemi döneminde aralıksız hizmet vermeleri nedeniyle düzenli PCR testlerine tabi tutulmaları.

Şu anda taksitlendirilen Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının yapılması.

TÜK YÖNETİMİ NE DİYOR?

Yılların birikimi ile kurum maddi sıkıntılar yaşıyor.

Bankalara borçlanarak sorunu gidermeye çalışıyoruz.

Banka borçları için ödenen faizler kurumun belini büküyor.

PCR testi yapılmadı, personele karşı mahcubuz.

Arpa alımı için para bloke oluyor, nakit sıkıntısı yaşanıyor.

Birkaç gün ödemelerde gecikme yaşanabiliyor.

Yatırımlarla ilgili taksitlendirme yapıldı.

Ayşe GÜLER

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Merkez Şube çalışanları, kamu personeli olmalarına rağmen maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle ‘sivil itaatsizlik’ kararı aldı.

19 personel, dün sabah saatlerinde iş bıraktı, kapı önüne çıktı.

Şubat başında hesaplarına yatırılması gereken prim ödeneklerini de alamadıklarını söyleyen çalışanlar, pandemi döneminde aralıksız çalışmalarına rağmen kendilerine PCR testi yapılmamasını eleştirdi.

Her ay, aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını, belirsizlik içerisinde olduklarını belirten çalışanlar, “Borçlarımız var, ödenecek miyiz endişesi taşımaktan yorulduk” dedi.

Grev kararı olmadan çalışanların iş bırakmaları üzerine kurumda örgütlü sendika KAMU-İŞ, TÜK’e gelerek, personele iş başı çağrısı yaptı, görevlerine dönmeleri için ikna etmeye çalıştı.

YENİDÜZEN'e konuşan KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, gün içerisinde çalışanların maaşlarının yatacağını belirterek, ödemelerin yatırılmaması halinde gerekeni yapacaklarını aktardı.

TÜK Müdür Vekili Tayanç Taşkan ise yılların birikimi ile kurumun maddi sıkıntılar yaşadığını, bunları da bankalara borçlanarak gidermeye çalıştığını söyledi.

Taşkan, banka borçları için ödenen faizlerin de kurumun ‘belini büktüğünü’ kaydetti.

Yaşananların ardından, TÜK'teki gelişmelerle ilgili Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan görüştü.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, çalışanların eylem ve grev yapmasının en doğal hakkı olduğunu ancak sendika kararı olmadan 19 çalışanın sivil itaatsizlik kararı almasını doğru bulmadığını söyledi.

Adahan, bu kararı alan personele bir yaptırım uygulayacaklarını açıkladı, “diğer çalışanların hakkını bu 19 insana yediremem” dedi.

Alınan bilgiye göre bazı çalışanların maaşları dün itibariyle ödendi, bazılarının ise gün sonuna kadar hesaplarına yatırılmadı.

Çalışanlarının bugün işbaşı yapacakları öğrenildi.

TÜK’TE ÖRGÜTLÜ SENDİKA NE DÜŞÜNÜYOR?

Kamu İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Ödeme yapılmazsa gerekeni yaparız”

Kamu İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, çalışanların sendikanın grev kararı almadan iş bıraktıklarını söyledi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada çalışanlara işlerine dönme çağrısı yaptı.

YENİDÜZEN'e konuşan Serdaroğlu, personelin sivil itaatsizlik kararlarının ardından TÜK Yönetiminin kendisini arayarak, çalışanlarla ilgili yaptırım uygulayacaklarına yönelik bilgi verdiklerini aktardı.

Personel maaşlarının geçtiğimiz hafta Cuma günü ödenmesi gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, ödemelerin yatırılmaması halinde gerekeni yapacaklarını aktardı.

Serdaroğlu, personelin geçtiğimiz yıl yatırımlarına yönelik yaşanan sorunun da yapılandırılarak, çözüldüğünü söyledi.

TÜK Müdür Vekili Tayanç Taşkan:

“Borç faizleri, kurumun belini büktü”

Öte yandan TÜK Müdür Vekili Tayanç Taşkan, yılların birikimi ile kurumun maddi sıkıntılar yaşadığını, bunları da bankalara borçlanarak gidermeye çalıştığını söyledi.

Taşkan, banka borçları için ödenen faizlerin de kurumun ‘belini büktüğünü’ kaydetti.

Kurumun gelir gider tablosuna ilişkin resmi veriyi paylaşmayan Taşkan, TÜK’ün ürün portföyünü geliştirmesi gerektiğine işaret etti, bunun da sermaye gerektiren bir adım olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Taşkan, kuruma yapılacak mali desteğin gününde ve zamanında hayata geçmesinin de önemine değindi.

“Para, arpa alımı için bloke oluyor”

TÜK’te yaklaşık 120 çalışan olduğunu söyleyen Taşkan, dünkü eyleme Merkez Şube’de görevli 22 personelin katıldığını belirtti.

Taşkan, pandemi döneminde personelin kesintisiz hizmet vermesine rağmen PCR testi yapılamadığını, bu konu nedeniyle mahcup olduğunu da kaydetti.

“Merkezi Dairemizi rotasyona koyduk. Her gün getirtmedik” diye konuşan Taşkan, “Özellikle depoda arpa veren kurum çalışanları daha da fazla çalıştılar” dedi.

Taşkan, arpa alımı için kurumdaki paranın bloke olduğunu, bu nedenle de nakit sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

Bu nedenle de birkaç gün ödemelerde gecikme yaşanabildiğini ifade eden Taşkan, maaşların dün ödendiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında personelin yatırımlarına ilişkin ciddi sorun yaşandığını doğrulayan Taşkan, şu anda taksitlendirme yapıldığını, sıkıntının aşıldığını da sözlerine ekledi.

“Peşin alıyoruz, vade ile satıyoruz”

Taşkan, dünya borsalarında arpa veya zahre fiyatlarının çok yükseldiğini kaydederek, ülkede arpa noksanlığının baş göstermesiyle malı tedarik edebilmek için en uygun fiyatı veren Toprak Mahsülleri Ofisi ile bağlantı kurduklarını aktardı.

TÜK’ün ‘denge unsuru’ görevini üstlendiğini de ifade ederek, kurumun arpa alımını peşin yapmasına rağmen, hayvan üreticilerinden vade ile ödeme aldığını dile getirdi.

“Şubeler arpayı satıyorlar, satışlar güzel” diye konuşan Taşkan, “Satışlar nakde dönmediği için kurum parayı toplamak da zorlanıyor” dedi.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan:

“Yaptırım uygulayacağız”

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, çalışanların eylem ve grev yapmasının en doğal hakkı olduğunu ancak sendika kararı olmadan 19 çalışanın sivil itaatsizlik kararı almasını doğru bulmadığını söyledi.

Adahan, bu kararı alan personele bir yaptırım uygulayacaklarını açıkladı, “diğer çalışanların hakkını bu 19 insana yediremem” dedi.

Personelin maaş ödemesinin 1 gün geciktiğini dile getiren Adahan, “1 gün maaş ödemesini geciktirmiş olabiliriz. Ama adada 1 milyon canlıya yaşam hakkı var” şeklinde konuştu.

Adahan, her hafta olduğu gibi dün de 3 bin ton arpanın adaya geldiğini belirtti.

TÜK’ün şu anki durumunda 2008’den beri hükümet edenlerin sorumluluğu olduğunu da ifade eden Adahan, “Gemi artık karayı gördü” şeklinde konuştu.