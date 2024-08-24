TUI, kuzeye geçişlerin yasakladığı iddialarını yalanladı

Uluslararası Tur Operatörü TUI, adaya gelen tatilcilerin kuzeye günlük gezilerini engellediğini reddetti.

Tui yetkilieri, “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti ile bu yönde anlaşma imzaladığı” iddialarını da yalanladı.

Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada Tui, şirketin Kıbrıs'taki operasyon ekibi yöneticisi tarafından yerel ortaklarına gönderilen bildirilen e-postanın artık kuzeye bakan gezileri tanıtmayacağını veya satmayacağını belirten gerçek olduğunu, ancak şirketin konuyla ilgili konumunu "yansıtmadığını" doğruladı.

"Kuzey Kıbrıs'taki gezi teklifimizle ilgili yerel bir acentenin son günlerde medya raporlarında yayınlanan alıntıları, Tui Kıbrıs'ın içerik ve biçimdeki konumunu yansıtmıyor" dediler.