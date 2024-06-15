Tuğcu'dan Aydın'a: Bu mu kesintilerin son bulmuş hali?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs’ın kuzeyinde dün toplam 58 saat elektrik kesintisi olduğunu açıklayarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yetkililerini eleştirdi.

Kıb-tek Müdürü Dalman Aydın’ın daha önce “elektrik kesintileri bitti” yönündeki açıklamalarını hatırlatan Tuğcu, “Bu mu kesintilerin son bulmuş hali?” diye sordu.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Tuğcu, “Genel Müdür Dalman Aydın ve Hüseyin Paşa başkanlığındaki KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeleri, sizin sorumluluğunuz T&T’yi ya da AKSA’yı beslemek değil, bu HALK için görev ifa etmektir” ifadelerini kullandı.

Tuğcu’nun açıklaması şöyle:

Ünal Üstel’in ayrıcalıklı ataması Dalman Aydın; İşte senin adaletin!

Halkı 58.6 saat boyunca elektriksiz bırak, ama sakın Emrullah Turanlı’ya dokunma, dokunmaya kalkana da polis engeli koy!

Dört aylık borç yükü 92 Milyon TL’ye ulaşmasına rağmen Emrullah Turanlı’nın işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın elektriğine zinhar dokunulamazken, vatandaş dün yine toplamda 58.6 saatlik kesinti yaşadı.

Kendi kurumuna yatırım yapmayarak, bu sıcak havada aşırı yüklenme sonucu Teknecik’in sürekli üretim yetersizliğine düşmesine sebep olan KIB-TEK yönetimi, enerji tasarrufu yapmak amacıyla son 24 saatte toplam 122 farklı köy, site, sınır kapısı ve tesiste, elektrik kesintisi uyguladı.

En son geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kesintilerin ardından 8 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, ‘Kesintiler son bulmuştur’ diyen KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın’a soruyoruz?

Bu mu kesintilerin son bulmuş hali?

Aşağıdaki listede, dün (14 Haziran 2024) kesinti yapılan bölgeleri ve bölge bölge kaç saat/dakika kesinti yapıldığını görebilirsiniz.

KIB-TEK yönetimi, bırakın Ercan’ın 92 Milyon TL’lik borcunu tahsil etmeyi, bu ‘adaletsizliktir’ diyerek halkın cebine fatura edilen bu borcun hesabını soran EL-SEN’in karşısına yasal olmayan bir şekilde Polisi yığadursun, borcunu eksiksiz ödeyen vatandaşı, bu kavurucu sıcakta hiç yüzü kızarmadan elektriksizliğe mahkum ediyor.

Genel Müdür Dalman Aydın ve Hüseyin Paşa başkanlığındaki KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeleri, sizin sorumluluğunuz T&T’yi ya da AKSA’yı beslemek değil, bu HALK için görev ifa etmektir.

Sizi o mevkilere getiren siyasilerin yelkenine rüzgar olmaktan vazgeçip, gerçek sorumluluğunuzun farkına varın!

KIB-TEK’e, yani bu halkın öz varlığına yatırım yapın; milyonlarca borcun üzerine yatarak bu halkın parasına göz dikenlere dur deyin!

T%T’nin patronu Emrullah Turanlı’nın ya da AKSA’nın patronu Cemil Kazancı’nın servetine servet katmak yerine, kendi vatandaşınızın hakkını, hukukunu koruyun!"