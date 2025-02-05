Tüfekçi, MİK ihalesi için “bilançolarla oynadığı” iddiasıyla tutuklandı

İş insanı Hüseyin Tüfekçi, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından çıkılan Yeni Merkez Bankası Binası Yapım İşi İhalesi'ne katılmak için gerekli şartları yerine getirmek adına "resmi evrak üzerinde oynama yaptığı" yönündeki iddialar üzerine tutuklandı.

Mahkeme, soruşturma amacıyla zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede, Tüfekçi'ye yönelik suçlamaları aktaran polis, zanlının; "sahte beyanla resmi evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme, iptal olmuş veya günü geçmiş belgeyi tedavüle sürme" suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 29 Ocak tarihinde Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan Yeni Merkez Bankası Binası Yapımı konusundaki 785 milyon 34 bin 463 TL'lik bir ihale açıldığını anımsattı.

Polis, zanlının ihaleye girebilmek amacıyla 2017 yılında sattığı 12 taşınmaz malı 2022 yılında satmış gibi göstererek bilançosunu arttırdığının tespit edildiğini iddia etti.

Polis, başka bir firmanın da söz konusu ihaleye teklif sunduğunu, teklif dosyasının emare olarak alındığını belirtti.

Toplamda 15 ifade alındığını söyleyen polis, 20 ifade daha alınacağını, bu kapsamda 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Tüfekçi'nin avukatı bu talebe itiraz etti, mahkeme karar için davayı 11.45'e erteledi.

Aranın ardından mahkeme, 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.