TUFAD, Kosova yolcusu...

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Kosova’nın Ferizaj kentinde 28 Temmuz’da düzenlenecek “N’Karadak Krisin Tupanat” 4. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılacak.

TUFAD'dan verilen bilgiye göre, 22 kişilik kadrosuyla 27 Temmuz Pazar günü adadan ayrılacak ekip, İspanya, Brezilya, Türkiye, İtalya, Meksika ve diğer ülkelerden gelen ekiplerle birlikte geleneksel danslarıyla sahneye çıkacak.