Trump, rakibi Harris ile yeni bir tartışma programına çıkmayacağını duyurdu

ABD’de başkan adayı Donald Trump, Kamala Harris ile başka bir televizyon tartışması yapmayacağını duyurdu.

Truth isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaşım yapan Trump, son tartışmayı da kendisinin kazandığını savundu.

Trump, ‘net şekilde kendisi kazandığı’ için Kamala Harris’in rövanş istediğini öne sürdü.

Salı günü Philedelphia’da yapılan canlı yayındaki tartışma, Biden’ın adaylıktan çekilmesine neden olan tartışmadan bile çok izleyici çekti.

Birçok Cumhuriyetçi Parti üyesi de Trump’ın bu tartışmada iyi bir performans göstermediğini kabul etti. Anketler de Harris’in daha iyi olduğunu gösterdi.

Bazı Cumhuriyetçiler, Trump’ın sözlerine doğruluk teyidi yapan moderatörleri suçladı.

Donald Trump 90 dakika süren tartışmanın göç başlığında, evcil hayvanlarla beslenen göçmenlerden söz etmesi sonrası moderatör müdahale etmiş, böyle bir olayın delili olmadını söylemişti.

Harris kazançlı ayrıldığı tartışma sonrası Trump’a, Kasım’daki seçim öncesi bir kez daha kozlarını paylaşma çağrısı yaptı.

Trump ise Harris’e verdiği yanıtta, başkan yardımcılığı görevine "odaklanması" tavsiyesinde bulundu.

Kamuoyu anketleri de iki adayın seçime sadece iki ay kala başa baş bir yarışta olduğunu gösteriyor.

Trump Truth’taki paylaşımda "Bir boksör dövüşü kaybettiğinde, ağzından çıkan ilk sözler 'Rövanş istiyorum' olur" diye yazdı.

Paylaşımın devamında "Anketler açıkça Salı gecesi Demokratların radikal sol adayı yoldaş Kamala Harris'e karşı tartışmayı kazandığımı gösteriyor” cümlelerini de kullandı.

Trump yayının ertesi günü Fox News kanalına yaptığı değerlendirmede tartışmanın “hileli” olduğunu iddia etmişti.

Reyting takibi yapan Nielsen’in verilerine göre Salı günü yapılan Harris - Trump tartışmasını 67 milyon kişi izledi.