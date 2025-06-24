Trump: İran ve İsrail tam ateşkeste anlaştı, 12 günlük savaş sona erecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını öne sürerek, "İsrail ve İran arasında, 12 saat boyunca tam ve toplam bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldı. Bu noktada savaş sonlandı olarak kabul edilecek! Resmen, İran ateşkesi başlatacak ve 12. saatte İsrail ateşkesi başlatacak ve 24. saatte dünya tarafından 12 günlük savaşın resmen sonu selamlanacak" dedi.

T24 Haber Merkezi’ne göre; Trump, ilk ateşkesin 6 saat sonra başlayacağını ve her ateşkes sırasında, diğer tarafın barışçıl ve saygılı kalacağını söyledi.

ABD Başkanı, "Bu, yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaştı ama olmadı ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklama şu şekilde:

Herkese tebrikler! İsrail ve İran arasında, 12 saat boyunca (yaklaşık 6 saat sonra, İsrail ve İran'ın sona erip devam eden son görevlerini tamamlamaları üzerine!) tam ve toplam bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldı. Bu noktada savaş sonlandı olarak kabul edilecek! Resmen, İran ateşkesi başlatacak ve 12. Saatte İsrail ateşkesi başlatacak ve 24. saatte dünya tarafından 12 günlük savaşın resmen sonu selamlanacak.

Her ateşkes sırasında, diğer taraf barışçıl ve saygılı kalacaktır. Her şeyin olması gerektiği gibi çalışacağı varsayımıyla, ki öyle olacak, her iki ülkeyi, İsrail ve İran'ı, '12 günlük savaş' olarak adlandırılması gereken şeyi sona erdirmek için gereken dayanıklılık, cesaret ve zekaya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum. Bu, yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaştı ama olmadı ve asla olmayacak!

Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun ve TANRI DÜNYAYI KORUSUN!"