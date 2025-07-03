Trakya Üniversitesi A level sonuçları olan ‘KKTC’ uyruklu öğrencilerden başvuru kabul edilecek

Türkiye Cumhuriyeti Trakya Üniversitesi, A level sonuçları olan 'KKTC' uyruklu öğrenciler için belirlenen kontenjanlara 20 Temmuz’a kadar başvuru kabul edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi’nin yazılı açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında 21 Haziran 2021’de imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversite, 'KKTC' uyruklu A level sonuçlarına sahip öğrenciler için 26 bölümde toplam 31 kontenjan ayırdı.

23 Haziran’da başlayan, 20 Temmuz’da tamamlanacak başvurular https://obs.trakya.edu.tr adresinden yapabilecek.

Belirlenen kontenjanlar için detaylı bilgiye https://obs.trakya.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.