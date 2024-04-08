Girne’de trafikte durdurulan araçta uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı, 11 gram hintkeneviri, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 22 bin 145 TL, 470 euro, 300 ABD doları ve 70 sterlin nakit para tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.A.S.’nin (E-22) kullanımındaki ve S.A.M.S.’nin (E-23) yolcu olarak bulunduğu araçta, üzerlerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 11 gram ağırlığında hintkenevi türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 22 bin 145 TL, 470 euro, 300 ABD doları ve 70 sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındı. Söz konusu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İskele’de kanunsuz silah kullanma

İskele’de bir arazi içerisinde, ava kapalı bir günde Y.D. (E-23), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu hava tüfeği ile koyduğu bir hedefe ateş açtığı sırada suçüstü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, söz konusu hava tüfeği ve tasarrufunda bulunan 21 adet hava tüfeği saçması emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da bıçakla yaralama

Gazimağusa’da aralarında yaşanan tartışma sonucu, R.M. (E-22) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.Ö.’yü (E-33) sağ kalça kısmından yaraladı. H.Ö. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede aranmakta olan R.M. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.