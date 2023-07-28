Trafik kontrolünde durdurulan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü saat 19.30 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde G.Y.(E-37)’nin kullanımında bulunan ST 370 plakalı motosiklet, polis tarafından kontrol maksatlı durduruldu.

Yapılan kontrol ve ileri soruşturma kapsamında, konu motosikletin 26 – 27 Ocak 2022 tarihleri arasında, Alsancak’taki bir evin garajı önünden çalınan bir motosiklet olduğu, üzerindeki şase numarasının silindiği ve plakasının ise başka bir motosikletin plakası ile değiştirildiği tespit edildi. Söz konusu motosiklet emare olarak alınarak trafikten men edilirken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Tuzla’da bir restoranda çalışan T.H.’nin (E-49) ise 10 Temmuz’da, işletmenin kasasından 2 defada toplam 300 TL parayı çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.

Kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik cannabinoid) tasarrufu

Gazimağusa’da dün saat 20.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan operasyonda, H.G.’nin (E-49) üzerinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı. H.G. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

39 kilo kaçak et

Lefkoşa’da Kermiya geçiş noktasında bir araçta yapılan aramada kaçak et tespit edildi.

Güneyden kuzeye dün saat 14.30 sıralarında Lefkoşa’da Kermiya geçiş noktasından giriş yapan A.M.’nin (E-46) kullanımındaki ve A.F.’nin (E-39) yolcu olarak bulunduğu LC 820 plakalı araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 39.63 kilogram ağırlığında kuzu eti tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar hakkında ise yasal işlem başlatıldı.