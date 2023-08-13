Trafik kontrolü için durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Girne - Boğazköy kavşağında, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nden ekipler tarafından yapılan huzuru operasyonunda şüpheli görülen araçta arama yapıldı, uyuşturucu madde bulunması üzerine 4 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında, huzur operasyonu kapsamında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polisler tarafından Girne - Boğazköy kavşağında gerçekleştirilen trafik kontrolünde EL 112 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta bulunan F.D., Ş.M., İ.B. ve M.F. isimli zanlıların huzurunda araç içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, beyaz kağıt içerisinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan makas ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan camdan piponun bulunarak emare alındığını bildirdi.

Polis, zanlıların ilk etapta yapmış oldukları sözlü beyanların teyit tekzip edileceğini, alınması gereken ifadeler ve bulunan uyuşturucu maddelerin nerden ve kimden temin edileceğinin araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.