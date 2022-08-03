Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Trafik kazası yapan araçta ve sürücüsünde uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı
Trafik kazası yapan araçta ve sürücüsünde uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı

Trafik kazası yapan araçta ve sürücüsünde uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Girne ana yolunda dün meydana gelen trafik kazası sonrası, 28 yaşındaki C.P.U'nun (E) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu ve 28 adet yeşil reçeteye tabi hap bulundu.

A+A-

Lefkoşa-Girne ana yolunda dün 15.40'ta meydana gelen trafik kazası sonrası, 28 yaşındaki C.P.U'nun (E) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu ve 28 adet yeşil reçeteye tabi hap bulunarak emare olarak alındı.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.

Bu haber toplam 124 defa okunmuştur