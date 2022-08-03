Trafik kazası yapan araçta ve sürücüsünde uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Girne ana yolunda dün 15.40'ta meydana gelen trafik kazası sonrası, 28 yaşındaki C.P.U'nun (E) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu ve 28 adet yeşil reçeteye tabi hap bulunarak emare olarak alındı.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.