Trafik kazalarında bir kişi ağır yaralandı, üç kişi tutuklandı

Polis dün ve bugün meydana gelen üç trafik kazasında, bir yayanın ağır yaralandığını, üç araç sürücüsünün tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Lasbahçe Sokak üzerinde, 144 miligram alkollü içki tesiri altındaki 33 yaşındaki Mahir Hopali NT 584 plakalı salon araç ile doğuya doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce anayol konumunda bulunan Şht. Nurhan Sabri Caddesine giriş yapması sonucu, cadde üzerinde güneye doğru seyreden 60 yaşındaki Aysu Balkanlar yönetimindeki YS 754 plakalı salon aracın önünü tıkaması nedeniyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu savrulan NT 584 plakalı araç, yolun solundan dışarıya çıkarak sol arka tekerleği ile bordür taşlarına da çarptıktan sonra kaldırım üzerinde durdu. Kazada yaralanan olmazken, Mahir Hopali, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Demirhan’da aracın çarptığı yaya yoğun bakımda…

Demirhan’da Hüseyin Özgit Caddesi’nde, dün saat 21.30 sıralarında, 20 yaşındaki Ahmet Kavan

ZE 558 plakalı salon araç ile kuzeye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sağından soluna doğru karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya 60 yaşındaki Filiz Cıdık’a çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan yaya Filiz Cıdık, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı, araç sürücüsü Ahmet Kavan tutuklandı.

Çatalköy’de kaza…

Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi’nde, bugün saat 03.00 sıralarında, 129 miligram alkollü içki tesiri altındaki 21 yaşındaki Süleyman Şen, VL 044 plakalı salon araç ile doğuya doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan dışarıya çıktı ve bir şahsa ait evin bahçe duvarı ile elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken Süleyman Şen, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.