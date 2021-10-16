Trafik denetimlerinde uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

Polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde yapılan aramada “kanunsuz uyuşturucu madde” bulunan 28 yaşındaki şahıs ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan 39 yaşındaki şahıs, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün, saat 15.30 sıralarında, Kumyalı-Ziyamet anayolu üzerinde, bir polis ekibi tarafından trafik denetimi yapıldığı sırada; kullanımında bulunan araçla kontrol maksatlı durdurulan 28 yaşındaki T.C.A.’nın şüpheli hareketleri neticesinde, üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 0.5 gram ağırlığına metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Söz konusu maddeler emare olarak alındı. Söz konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 39 yaşındaki F.E. (E-39) tutuklandı.

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