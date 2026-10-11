Trafiğe bir can daha! Berin Yavuz yaşam mücadelesini kaybetti
Alsancak'ta 23 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 71 yaşındaki yaya Berin Yavuz yaşamını yitirdi.
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Alsancak'ta 23 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 71 yaşındaki yaya Berin Yavuz yaşamını yitirdi.
Yavuz'a 23 Eylül'de Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde VP 673 plakalı aracıyla 77 yaşındaki İsmail Bundak çarpmış, Berin Yavuz Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisin'de tedavi altına alınmıştı.
Yavuz, dün yaşam mücadelesini kaybetti, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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