CTP'de kurultay günü... "Şimdi söz bizde"

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde (CTP) 6 Aralık'ta gerçekleşecek olan genel seçimde milletvekili adayları bugün belli oluyor.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak kurultayda seçimde yarışacak 50 milletvekili belli olacak.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi bugünkü kurultay hakkında bilgi verdi, 13.00'te başlayacak olan oy verme işlemi saat 21.00'e kadar devam edecek.

Oy verme işlemi öncesinde CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli açılış konuşmasını yapacak.

Kişi'nin açıklaması şöyle:

"SALONUMUZ HAZIR, ŞİMDİ SÖZ BİZDE!

Sesimizi, sözümüzü çoğaltıyor, geleceği birlikte kuruyoruz.

Aday Seçim Kurultayımız için salonumuz hazır! Kurultayımız bugün saat 10.30’da başlayacak. Saat 11.30’da Genel Başkanımızın konuşmasıyla yeni dönemin startını vereceğiz. Genel Başkanımızın konuşması ve adaylarımızın tanıtımının ardından oylama sürecimiz başlayacak ve saat 21.00’e kadar devam edecek.

Uzun yıllardır başarıyla kullandığımız dijital oy sistemimizde sandık sayımızı 27’den 60’a çıkardık. Sandık sayımızı iki katından fazla artırarak oylama sürecini hızlandırmayı ve kuyrukların oluşmasını engellemeyi hedefliyoruz.

Bugün yalnızca kadrolarımızı belirlemiyor, ülkemizin geleceğine de yön veriyoruz. Yarına kaybeden olmayacak! Birlikte güçlenecek, güçlü kadrolarımızla güçlü CTP iktidarına yürüyeceğiz.

Şimdi Söz Bizde!

Dürüst Yönetim, Güçlü Hizmet, Güvenli Gelecek"