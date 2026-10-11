3 yaşındaki Mehmet Emre Görmez ikinci kattan düşüp yaralandı
Girne Zeytinlik'te dün 3 yaşındaki Mehmet Emre Görmez bulunduğu apartmanın ikinci kattaki balkonundan düşerek yaralandı.
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Girne Zeytinlik'te dün 3 yaşındaki Mehmet Emre Görmez bulunduğu apartmanın ikinci kattaki balkonundan düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 3 yaşındaki çocuk, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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