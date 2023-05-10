36 yaşındaki Junwen Ye kurtarılamadı

Girne - Tatlısu yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında ZNY 352 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Junwen Ye (E) hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgilli açıklaması şöyle:

"Bu sabah Girne - Tatlısu Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Junwen YE (E-36), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."

Kaza nasıl olmuştu?

Girne - Tatlısu yolunda bu sabah saat 05.00 sıralarında iki araç yüz yüze çarpışmış, iki araç da çarpışmanın etkisiyle aniden alev almıştı. Kaza sonucu yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü Timur İlmaz ve ZNY 352 araç sürücüsü Lu Chao'nun yanı sıra, iki araçta da yolcu olarak bulunan 48 yaşındaki Zhi Qu, 36 yaşındaki Junwen Ye ve Dilfuza Mardonova ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.