Trafiğe bir can daha!
Gönyeli-Boğazköy Anayolu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Ammer Yassır Babıker Dafaalla yaşamını yitirdi.
A+A-
Gönyeli-Boğazköy Anayolu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Ammer Yassır Babıker Dafaalla yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün 14.00 sıralarında Gönyeli-Boğazköy Anayolu'nda meydana geldi. KR 559 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Ammer Yassır Babıker Dafaalla, sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundaki selvi ağacına çarptı.
Araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 365 defa okunmuştur