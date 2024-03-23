Trafiğe bir can daha!

Girne'de bugün meydana gelen trafik kazası sonrası 22 yaşındaki Cihan yüksel olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün 17.00 sıralarında Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi'nde meydana geldi.

20 yaşındaki Gökmen Güniken yönetimindeki CS 366 plakalı araç ile cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan kaldırma çıktı, o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak yürüyen 22 yaşındaki Cihan Yüksel, 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya'ya çarptı.

Kaza sonucu yaya Cihan Yüksel olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan yaya Büşra Yavuz ile hafif yaralanan Begüm Döşkaya Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralan araç sürücüsü Gökmen Güniken ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın ise tedavilerine Girne Dr. Akçiçek Hastahanesi'nde devam ediliyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.