Trafiğe bir can daha

Girne - Güzelyurt anayolunda gerçekleşen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Hikmet Korkmaz hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili açıklaması:

01.09.2023 tarihinde, saat 17.10 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolunun, Karşıyaka Güzelyalı Caddesi üzerinde, Semra YASLI (K-), yönetimindeki JR 359 plakalı aracı ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Haseki Hürrem Sokak kavşağına geldiğinde, o esnada "Stadyum Caddesi" üzerinden anayola giriş yapıp sağa Girne istikametine göre sol şeride geçen Hikmet KORKMAZ (E-48) yönetimindeki VA 381 plakalı motosiklete çarpmamak için yolun sağına geçtiği sırada çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet KORKMAZ kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Semra YASLI kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesine yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.