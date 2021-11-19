Trafikte bu yıl 29'uncu kaybımız!

Pamuklu - Çayırova Anayolu üzerinde 15.40 sularında meydana gelen kazada 57 yaşındaki Bahri ŞEKER hayatını kaybetti.

Polis, Bahri ŞEKER’in yönetimindeki JA 310 plakalı kamyonet araç ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attığını ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Bahri Şeker, 2021'in trafikteki 29'uncu kaybı oldu.

Açıklama şöyle:

"Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

19.11.2021 tarihinde, saat 15:40 sıralarında, Pamuklu - Çayırova Anayolu üzerinde, Bahri ŞEKER (E-57) yönetimindeki JA 310 plakalı kamyonet araç ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Bahri ŞEKER olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."