Tozlu hava etkili olacak

Kuzey Afrika üzerinden taşınacak Toz zerrecikleri bugünden itibaren hafta sonu hava kirliliği yaratacak.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, tozlu hava bugün öğle saatlerinde gelecek ve Pazar gece yarısı etkisini kaybedecek. Toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bir süredir oldukça yüksek olan ultraviyole radyasyondan dolayı tedbir alınmadan 11.00-16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması da istendi.

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, bugün öğleden sonraya kadar etkili olacak aşısı sıcaklık uyarısında bulundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi açıklamasında, turuncu tehlike düzeyi temelinde iç bölgelerde hava sıcaklığının bugün iç bölgelerde 44, yüksek dağlık bölgelerde ise 35 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.