Tosunoğlu: Meclis'te kısır tartışmalar yapılıyor

DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Meclis’te usullerle ilgili kısır tartışmalar yapıldığını savundu.

“Ekonominin son derece kötü gittiği dönemde vatandaşın evine daha fazla ekmek nasıl götürürüz diye konuşmaktansa kısır döngülerle Meclis’i işgal ettiğimizi düşünüyorum. Samimiyetle söylüyorum, siyaseten söylemiyorum” dedi.

Tosunoğlu, memlekette ekonomik sıkıntılar olduğunu bu nedenle usulle ilgili tartışma yapılmaması gerektiğini savundu.