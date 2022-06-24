Toroslu: Dün gece 600-700 dönüm yandı
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, yangının şu anda Mersinlik ve Tatlısu arasında sahile inen yolda ilerlediğini kaydetti.
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İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, yangının şu anda Mersinlik ve Tatlısu arasında sahile inen yolda ilerlediğini kaydetti.
Yangında “en kötü” gecenin geride kaldığını söyleyen Toroslu, tam bilgi olmasa da 600-700 dönüm arazinin yandığını dile getirdi.
YENİDÜZEN’e konuşan Toroslu, rüzgarın şiddeti ve yönüne göre yangının bugün kontrol altına alınıp, alınamayacağını söylemenin güç olduğunu belirtti.
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Etiketler : yangin, ertuğrul toroslu