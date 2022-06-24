Toroslu: Dün gece 600-700 dönüm yandı

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, yangının şu anda Mersinlik ve Tatlısu arasında sahile inen yolda ilerlediğini kaydetti.

Yangında “en kötü” gecenin geride kaldığını söyleyen Toroslu, tam bilgi olmasa da 600-700 dönüm arazinin yandığını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Toroslu, rüzgarın şiddeti ve yönüne göre yangının bugün kontrol altına alınıp, alınamayacağını söylemenin güç olduğunu belirtti.