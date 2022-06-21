Toros: "Tatar, çok geç olmadan BM zeminine dönmeli"

CTP Milletvekili Fikri Toros, Ersin Tatar'ın Genç TV'de Er Meydanı programında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Toros, Tatar'ın iki devletlilik savunusu ve Güven Yaratıcı Önlemler'in kabul etmediğine dair açıklamalarına karşılık olarak, "Sayın Tatar, çok geç olmadan BM zeminine dönmeli ve önerilen GYÖ’leri müzakere etmelidir" ifadelerini kullandı. Tatar'a sert eleştirilerde bulunan Toros, "Sayın Tatar “yeni siyaset”i ile, Kıbrıs Türk halkını statükoya mahkum eden, izolasyonlardan kurtulmasını engelleyen bir lider olarak tarihe geçecektir" dedi.

İşte Fikri Toros'un açıklaması:

"TATAR ve “YENİ SİYASET”i

Sayın Tatar, Mustafa Alkan’ın bu akşam sunduğu Er Meydanı programında, “egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesi” olan “yeni siyaset”ini anlattı ve Rum Lider Anastasiades’in Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) önerilerini reddettiğini açıkadı.

“Ercan’ı BM’ye, Mağusa Limanı’nı da AB’ne devretmekle KKTC’yi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine devretmiş oluruz” dedi Sayın Tatar.

Ayrıca, “Kapalı Maraş KKTC sınırları içerisindedir ve açılmıştır” diyerek, GYÖ’leri reddetme nedenlerini meşru kılmaya çalıştı.

Bilinmelidir ki:

1) Anastasiades’in GYÖ önerilerinde,

Ercan’ın BM yönetiminde uluslararası uçuşlara açılabileceği;

Mağusa limanından yapılan ticaretin de AB kontrolunda olarak yapılabileceği yer almaktadır.

Bu öneriler, hiçbir şekilde Ercan’ın BM’ye ve Mağusa Limanı’nın da AB’ne devredilmesi anlamına gelmemektedir!

2) 1974’ten bu yana özel bir statüde olan kapalı Maraş’ın da, uluslararası hukukun parçası haline gelen 550 ve 789 no’lu BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak eski sakinlerine iade edilmesi önerilmiştir.

Sayın Tatar, çok geç olmadan BM zeminine dönmeli ve önerilen GYÖ’leri müzakere etmelidir. Hedef, kapsamlı çözüm müzakerelerinin devamını kolaylaştırmak; ayrıca, aşamalı, sonuç odaklı ve takvimli olacak şekilde farklı bir yöntemin geliştirilmesini ve uygulanmasını elde etmek olmalıdır.

Önerilen GYÖ’ler de genişletilerek, bu hedef doğrultusunda uygulanacak olan yeni yöntemin aşamaları olarak ele alınmalıdır.

Sayın Tatar, hiçbir dünya ülkesinin kabul etmeyeceği “yeni siyaset”ini gözden geçirmezse, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm müzakerelerinin devam etmesini önleyen taraf konumuna gelmiş olacaktır.

Bu da, Kıbrıs Türk halkının federal çözüm iradesine büyük bir darbe indirmiş olacaktır.

Bugüne kadar bir siyasi anlaşmaya varılamamış olmanın esas sorumlusu olan Rum Liderliği’ne de büyük bir rahatlama sağlamış olacaktır.

Sayın Tatar “yeni siyaset”i ile, Kıbrıs Türk halkını statükoya mahkum eden, izolasyonlardan kurtulmasını engelleyen bir lider olarak tarihe geçecektir. Sayın Tatar’ı, daha fazla geç kalmadan, Kıbrıs Türk Toplumu’nun siyasi eşitlik temelinde ve kendi ülkesi genelinde ortak hak ve çıkarları doğrultusunda hareket etmeye davet ederim!"