Toros: “Hükümet sorunlar karşısında deve kuşu yaklaşımı sergiliyor”

CTP milletvekili Fikri Toros, son dönemdeki gelişmeler bağlamında Kıbrıs’ın kuzeyindeki ekonomik ve mali durumu değerlendirdi. Toros, değerlendirmesinde “TL yabancı paralar karşısında ciddi oranda değer kaybetmeye devam ediyor, enflasyon oranı artıyor, gelir-gider dengesi kötüleşiyor, refah düşüyor, bütçe açık veriyor, cari denge hızla bozuluyor” ifadelerini kullandı, hükümetin ise bu sorunlar karşısında “deve kuşu yaklaşımı” sergilediğini vurguladı.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELER ODAĞINDA EKONOMİK VE MALİ DURUM

Ekonomimizi değerlendirmek için makroekonomik verilere göz atmak yeterlidir. Bu verilerin en önemlileri büyüme oranı, işsizlik oranı, enflasyon oranı, bütçe dengesi, kullanmak durumunda kaldığımız TL’nin döviz karşısındaki durumu, kamu borç stoku, bankalardaki kredi/mevduat oranı gibi göstergelerdir. Bu veriler Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik durumu hakkında bir fikir verdikleri gibi, yakın geçmiştekilerle karşılaştırıldığında, ülke ekonomisinin hangi yöne gittiğine dair de bir gösterge niteliğindedirler.

Makroekonomik veriler, ekonomide kronikleşen sorunlar olduğunu ve gidişatın iyi olmadığını net bir şekilde göstermektedirler. Bu verileri değerlendirdiğimde ekonomimizde gerçek anlamda daralma olduğunu, gerçek işsizliğin ve gerçek enflasyonun açıklananın iki katından fazla olduğunu gözlemliyorum.

TL yabancı paralar karşısında ciddi oranda değer kaybetmeye devam ediyor, enflasyon oranı artıyor, gelir-gider dengesi kötüleşiyor, refah düşüyor, bütçe açık veriyor, cari denge hızla bozuluyor. Açıklanan verilerin yanı sıra, gerçek ortamın hissettirdiği durum ciddi sorunlar içinde olduğumuzu teyit ediyor.

Ekonomi ve Maliye yönetimi bu kronikleşen sorunlar karşısında aciz kalmaktadır. Ana muhalefet Partisi olarak uzmanların katılımıyla oluşturduğumuz başarısı kanıtlanmış yeni ve etkili politikaları her vesileyle hükümetle paylaşıyor, ancak bunların hiçbirinin istişare dahi edilmediği herkes tarafından bilinmelidir. Hükümet ortakları sürekli olarak kendi içlerindeki kısır tartışmalarla meşgul olmayı, ekonomiyle doğrudan ilintili olan iç ve dış gelişmeleri gündeme dahi almamayı tercih ediyorlar. Bir “deve kuşu yaklaşımı” olarak nitelendirebileceğim bu durum Kıbrıslı Türkleri yoksullaşmaya, yalnızlaşmaya ve yokluğa sürüklemektedir. Halkın bir bütün olarak bu gidişata karşı tepkisi de yetersizdir ve acilen yükseltilmesi zaruridir. Unutulmamalıdır ki, irade halktadır ve halk iradesine rağmen siyaset yapılamaz!