Toros: “Bütçenin ertelenmesi ciddi bir ihmal olacak”

CTP Milletvekili Fikri Toros, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesinin ertelenmesi durumunda, bütçenin ancak Mart ayında tamamlanabileceğini, kullanımının ise Haziran sonuna kadar sarkabileceğini açıkladı. Toros, bütçenin yasal takviminde geçmemesi durumunda “azınlık hükümetinin ekonomik ve mali sorunlara dair ciddi bir sorumsuzluğu ve ihmali anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.

Toros’un açıklaması şöyle:

“Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yasal zorunluluk gereği 28 Ekim 2021 tarihinde Cumhuriyet Meclisine gönderilmiştir. Bakanlar Kurulu’nun onayını takiben Bütçe Yasa Tasarısının komite aşaması Kasım ayı, Genel Kurul aşaması ise Aralık ayı içerisinde tamamlanmalı ve yasa 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmelidir.

Ocak 2022’de olması muhtemel erken genel seçim sonrasında kurulacak olan yeni hükümet bütçeye ilişkin yasal süreci en erken Mart ayında tamamlayabilecektir. Dahası, Nisan ayında yürürlüğe girecek olan Yerel Yönetimler Seçimi süreci nedeniyle, bütçe kullanımı Haziran sonu başlayabilecektir. Bunun etkileri, hızla tırmanmakta olan ekonomik ve mali zorluklara yeni bir boyut kazandıracaktır!

Kurulduğu iddia edilen UBP-DP azınlık hükümetinin Bütçe Yasasını seçim sonrasına ötelemesi, hükümete “destek” veren milletvekillerinin güvensizliği anlamına geleceği aşikardır.

Ayrıca, azınlık hükümetinin ekonomik ve mali sorunlara dair ciddi bir sorumsuzluğu ve ihmali anlamına gelecektir!”