Törende konuşma yaparken fenalık geçirdi

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 'KKTC'nin ilanının 39. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşması sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Başkonsolosluk tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından kürsüde konuşmasına başladı.

Mendeli, konuşma yaptığı sırada fenalık geçirdi. Başkonsolosluk yetkilileri ve çalışanları, konuşması sırasında ayakta durmakta zorlanan Mendeli'nin yanına gitti. Konuşma yaptığı kürsüden düşmesi engellenen Mendeli, daha sonra başkonsolosluk aracına bindirilerek hastaneye götürüldü.

Tören, Mendeli'nin fenalaşması ve hastaneye kaldırılması nedeniyle sona erdirildi.

O anlar kameralara yansıdı…

Öte yandan, konuşması sırasında fenalaşan Mendeli'ye çevredekilerin yardım etmesi kameraya yansıdı.

Sağlık durumu iyi

Hastanede kontrolleri yapılan Mendeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.