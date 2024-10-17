Töre “seçim Pazartesi” dedi, UBP’nin haberi yok! Meclis Başkanı seçiminde yeni bir kriz patlak verdi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin, "Adaylar belirlenmedi çalışmalar devam ediyor, Genel Kurul pazartesi sabahı toplanacak" açıklaması, UBP Meclis Grubu’nda “şok etkisi” yarattı.

YENİDÜZEN’in Meclis kaynaklarından edindiği bilgilere göre UBP Meclis Grubu’nun, Töre’nin açıklamasından haberi yok.

UBP Meclis Grubu, Pazartesi günü İsias Otel davası nedeniyle nisabın sağlanamayacağını, bu kapsamda seçimin bugün yapılması gerektiğini düşünüyor.

Ancak Meclis Grubu’nun henüz resmi bir kararı yok. Öte yandan UBP’nin “Üstel muhalifi” milletvekillerinden Yasemi Öztürk, Meclis Başkan adayı olarak Ziya Öztürkler’in seçildiğini söyledi. Ancak bu konuda da resmi açıklama yapılmadı.