Töre: “İnşaat izni aldılar, almadılar, o kısımla ilgilenmiyorum”

Ertuğrul SENOVA

‘KKTC’nin en üst düzey makamları, devletin kendi koyduğu kurallara; yani yasalara aykırı şekilde inşa edilecek olan binalarda temsil edilmeye hazırlanıyor…

Yasa ve Tüzüğe aykırı olarak İnşaat Mühendisleri Odası’ndan (İMO),vize (onay) almadan inşasına başlanan ‘külliye’ projesiyle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Meclis için bina yapılacak olmasını alkışlıyorum… İnşaat izni aldılar, almadılar, o kısımla ilgilenmiyorum” diyerek yasadışı duruma destek verirken, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Dr. Serkan İlseven ise, “Türkiye’de açılan bu tür ihaleler için daha önce de vize alınmadı” diyerek durumu normalleştirdi.

Ancak söz konusu açıklamalara karşın, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ile İnşaat Mühendisleri Odası – Vize Tüzüğü, devlet projeleri de dâhil olmak üzere tüm projelerin vize bürosundan vize alması gerektiğini, vizesi olmayan hiçbir projenin uygulanamayacağını, inşaat izni veya ruhsatı alamayacağını açıkça belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Dr. İlseven:

“Türkiye’de açılan bu tür ihaleler için daha önce de vize alınmadı. Bize de bir şey danışıldığı yok”

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Dr. Serkan İlseven, Meclis binası projesinin İnşaat Mühendisleri Odası’ndan vize alınmadan yapımına başlanmasına ilişkin, “Bu konuda bizim de çok bilgimiz yok. İhaleler Türkiye’de açılıyor ve Türkiye’de açılan bu tür ihaleler için daha önce de vize alınmadı. Bize de bir şey danışıldığı yok” dedi.

“Saray ilgili proje henüz Cumhurbaşkanlığı’na iletilmedi”

Cumhurbaşkanlığı binası ile ilgili henüz bir başlangıç yapılmadığını, projenin henüz Cumhurbaşkanlığı’na iletilmediğini ifade eden Dr. İlseven, Meclis binasının 6 ay içerisinde tamamlanacağı bilgisini verdi.

“Bölgede drenaj sorunu var”

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının yapılacağı arazide “Jeomorfolojik” bir sorunun var olduğunu aktaran İlseven, “Bölgede drenaj sorunu var. Çünkü binalar çukur bir alana yapılıyor ve yağmur sonrası birikecek suların dere boyuna aktarılması gerekecek. Bu konuda da bir inşa süreci muhtemelen başlayacaktır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre:

“Meclis için bina yapılacak olmasını alkışlıyorum… İnşaat izni aldılar, almadılar, o kısımlar farklı konulardır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, inşaat çalışmalarının başladığını Pazartesi gün öğrendiğini, “eksiklerin neler olduğunu ve nasıl giderileceğini araştıracağını” söyledi.

Meclis binası projesi için İnşaat Mühendisleri Odası’ndan vize alınmamasını “işin diğer kısmı” olarak niteleyen Töre, Meclis binası yapılacak olmasını alkışladığını, inşaat izni alındı ya da alınmadı konularının farklı konular olduğunu ifade etti:

“Meclis için bina yapılacak olmasını alkışlıyorum. Çünkü KKTC’nin tanınması yönünde bir adım atıldı. Meclis’in binaları yetersiz, Cumhurbaşkanlığı’nın binaları yetersiz, ben bununla ilgileniyorum. İnşaat izni aldılar, almadılar, o kısımlar farklı konulardır. Herkes kendi görevini yapacaktır.”

“Ben İMO kısmıyla ilgilenmiyorum, o benim ilgi alanım değil”

“Ben İnşaat Mühendisleri Odası kısmıyla ilgilenmiyorum, o benim ilgi alanım değil” diyen Töre, “Meclis için yeni binalar yapılacak, ben o kısımdayım. Çünkü mevcut binalar çok eski, yetersiz ve yıpranmış” dedi.

“Bu kısmı yorumlamak bana düşmez”

YENİDÜZEN’in, “KKTC’yi temsil eden Meclis binasının, devletin Yasalarına uygun olarak inşa edilmesi gerekmiyor mu?” sorusuna ise Töre, “Bu kısmı yorumlamak bana düşmez” şeklinde yanıt verdi:

“Devlet düzeni vardır, gerekli izinler mutlaka alınacaktır diye düşünüyorum. Gerekli izin alınmadan başlaması noktası nasıl oldu bilmiyorum, ben bunu gazetelerde okudum. Ben, Meclis binası yapılması noktasında Türkiye’yi, verdiği karardan dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü parayı Türkiye veriyor. Diğer kısmı (İMO’dan vize izni) yorumlamak bana düşmez. Yorumlamıyorum.”

Yasa ve tüzükler açık:

“Devlet dâhil, vizesi olmayan proje, inşaat ruhsatı alamaz”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ile İnşaat Mühendisleri Odası – Vize Tüzüğü, devlet projeleri de dahil olmak üzere tüm projelerin vize bürosundan vize alması gerektiğini, vizesi olmayan hiçbir projenin uygulanamayacağını, inşaat izni veya ruhsatı alamayacağını açıkça belirtiyor.

İnşaat Mühendisleri Odası – Vize Tüzüğü ne diyor?

“Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve İnşaat Mühendisleri Odası Tüzükleri ile bu Tüzük altında yapılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan projeler vize edilir, vizesi olmayan hiçbir proje uygulanamaz ve inşaat izni veya ruhsat alamaz veya inşaat iznine başvuru yapamaz. “

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ne diyor?

“İlgili vize bürosu tarafından verilen onay (vize) olmaksızın hiç bir kurum veya makam herhangi bir projenin uygulanmasına izin veremez. Devlete ait projeler, vize harcından muaftırlar; ancak ilgili vize bürosundan vize almaları gerekir.”

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