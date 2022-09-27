Telleri aştılar, inşaat alanına girdiler

Külliye inşaatı önünde insan zinciri oluşturan eylemcilerden bazıları telleri aşıp inşaat alanına girmeye çalıştı, önce polis engeli ile karşılaştı.

Polisin müdahale etmediği çok sayıda eylemci, külliye inşaat alanına girdi.

Polis CTP Milletvekilleri'nin de arasında olduğu eylemcilere müdahale ederek durdurmaya çalıştı.

Eylemcilerle polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Eylemcileri durduramayan polis, müdahaleyi bıraktı, eylemciler telleri aştı.

İnşaat alanına giren eylemciler burada da protestolarını sürdürdü, inşaat alanındaki çalışmalar bir süre durdu. Atılan sloganların ardından eylem sonlandırıldı.

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