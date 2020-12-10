Töre: “Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu UBP’den aday çıkabilir”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre BRT’de 14. Saat programına katılarak siyasi gündeme dair soruları yanıtladı.

İşte Zorlu Töre’nin söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“Olamaz diye bir şey söz konusu değil”

“Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu bu 3 milletvekili UBP’den aday çıkabilir. Olamaz diye bir şey söz konusu değil. Geçmişte de bazı milletvekilleri Demokrat Parti’den istifa edip Hüseyin Özgürgün’ün Başbakanlığında kurulacak olan hükümete destek verdiler ve hükümet öyle kurulmuştu. Sonrasında da UBP’den seçime katılarak milletvekilli seçildiler”

“UBP onlara kontenjan mı verir? Ön yoklama mı olur? Bu zamanla bizim bileceğimiz bir şeydir. Daha önce de Demokrat Parti’den istifa edenler kontenjan alarak UBP’ye katılmışlardı. Bu tür şeylerden rahatsız olmamak gerek”

“Bağımsız milletvekilleri Mesut Genç, Hasan Büyüoğlu ve Hasan Topal ileride UBP saflarına katılabilirler. Siyasete devam edebilirler. Katılmayabilirler siyaseti bırakmış olabilirler. Siyasete katılırlarsa UBP onlara kontenjan mı verir yoksa ön yoklama mı olur bu zamanla bizim bileceğimiz birşeydir.Biliyorsunuz daha önce de Demokrat Parti’den istifa edenler de kontenjan alarak UBP’ye katılmışlardır. Ama bunu bazı arkadaşlar unutuyorlar. Dolayısıyla bu tür şeylerden rahatsız olmak doğru değildir diye düşünüyorum. Gazimağusa’da neticede 13 tane milletvekili adayı olacaktır bunlardan bir tanesi de Hasan Topal olabilir. İskele’de yine 5 milletvekili adayı olacaktır bunlardan bir tanesi Mesut Genç olabilir. Yine Güzelyurt’ta 4 milletvekili adayımız olacaktır bunlardan bir tanesi Hasan Büyükoğlu olabilir. Bunlara saygı göstermek lazımdır. Demokrat olmak lazımdır. Demokrasiyi sadece kendimiz için yontmayacağız”…

“Herhangi bir bakanlık talebim olmadı”

“34 aydır Meclis Başkan Yardımcısıyım. Herhangi bir bakanlık talebim de olmadı. Ne geçmişte oldu ne de bugün. Bugün parlamentoda okunan hükümette de herhangi bir bakanlık talebim olmadı. Direkt olarak ben Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına talip olduğumu ifade ediyorum. Milli davada bir duruşum vardır. Devlet konusunda bir ciddiyetim vardır. Önce UBP sonra hükümet ortaklarımız ve parlamento uygun görürse bu görevi üstlenebilirim.”