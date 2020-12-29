Töre: “Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçiminde 'o aileye söz verdik' denilerek adaylıktan çekilmem istendi"

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Zorlu TÖRE, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçiminde adaylıktan çekilmesinin istendiğini söyledi.

Töre, “o aileye söz verdik” denilerek adaylıktan çekilmesinin talep edildiğini ifade ederek bu duruma tepki gösterdi.

UBP’nin Meclis Başkan adayının resmiye Canaltal seçilmesi üzerine partisi ile gerilen Zorlu Töre yazılı bir açıklama yaptı ve kurultay sürecine de eleştirilerde bulundu. Töre, “UBP Kurultayında iki adayında geri çekilmesiyle yaşanan çirkinliklerin çok yanlış olduğunu defalarca ifade ettim.” dedi.

İşte Töre’nin açıklaması:

"Halkımızın şahsıma olan sevgisi ve güveni benim için en yüce makamdır. Elli yılı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk halkının milli bekası ve mensubu olmakla şeref duyduğum Türk Milletinin milli meseleleriyle fikirsel ve bilimsel olarak çalışmalar yaptım.

Siyasi hayatımda da milli davamız hep ön planda oldu. Mücahit ve mukavemet ruhunun canlı kalması için büyük bir azimle çalıştım. UBP’si Kurultayında iki adayında geri çekilmesiyle yaşanan çirkinliklerin çok yanlış olduğunu defalarca ifade ettim. Patimizde şahsıma verilen görev doğrultusunda dört defa Divan Başkanlığını üstlendim. Çocukluk, gençlik yıllarımda ve hayatımın bütün safhalarında Vatan, Anavatan, Devletimiz, bayraklarımız, istiklalimiz için çalıştım.

Bundan sonraki yaşamımda da aynı çizgide devam edeceğim. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçiminde Partimizin aday belirlemesinde orası böyle ister, burası böyle ister, karşı taraf böyle ister, o aileye söz verdik denilerek adaylıktan çekilmem istendi.

Bakan ve Milletvekili arkadaşlarıma bu yönde telkinler yapıldı. Partimiz bunları hak etmedi. Parti örgütlerimizin, üyelerimizin ve de halkımızın istek ve arzularına kulaklar tıkanarak bu sonuç ortaya çıktı.

Halkımızda şahittir ki milli ve manevi meselelerde gösterdiğim hassasiyet, ciddiyet, samimiyet ve dürüstlük benim karakterimi oluşturmaktadır. Halkımızın iyi gününde ve de kötü gününde her zaman yanında oldum. Olmaya da devam edeceğim.

Özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı kendime rehber edindim. Onların izinde gitmeye devam edeceğim. Kamuoyuna duyururum.

Zorlu TÖRE KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı"