Canaltay: “Sözü söyleyene bakarım, adam mı diye”

UBP’nin Meclis Başkan adayı Milletvekili Resmiye Canaltay, hakkında çıkan iddia ve eleştirilerle ilgili konuştu, “Sözü söyleyene bakarım, bir de bakarım adam mı diye. Bir insan lafı gizlenerek söylediğinde adam yerine koymuyorum” dedi.

Canaltay, bu iddiaların (bu mevkiiden) çıkar sağlayacağını düşünen kişiler tarafından ortaya atılmış olabileceğini düşündüğünü de aktardı.

“Adam gibi karşıma çık, sen bunu yapmıyorsun, iftira yönüne gidiyorsun…” şeklinde konuşan Canaltay, “Çok umursamıyorum. Rekabet sonucu olduğunu söylemeyeceğim. Diğer aday olanları zan altında bırakmak istemiyorum. Çıkar sağlayacağını düşünenlerin bunları yapmış olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu. UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin açıklamalarına itafen, “Onun takdiridir. İşine gelince ister, işine gelmeyince istemiyor. Parti içerisinde yaşanan bir şey… Kimsenin uhdesinde yaşanan bir şey değil. Siyasilerin bir yere gelmesi için vizyonu olmalı. Kalıplaşmış söylemlerden çıkmalı, girişimcilik yapmalı.” dedi.

Canaltay, Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak Meclis Başkanlığı seçimini kazanacağını da kaydederek, “Meclis başkanlığını alacağız. Başka aday olmayacağını söylüyorlar ama Pazartesi güne kadar süreçte ne olur bilmiyorum. Arkadaşlarla konuştuk. Problemimiz yok” şeklinde konuştu.

Canaltay, bu açıklamaları BRT’den Levent Kutay’ın programında yaptı.